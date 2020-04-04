Сервис Wink создан на платформе OTT — специальной технологии, являющейся видом интерактивного IPTV-телевидения. Особенностью инновационной разработки является функционирование без непосредственной связи с провайдером, в результате чего пользователи получают бесплатные возможности доступа к каналам. Доступно более двадцати каналов российского цифрового телевидения, отсутствие просмотра рекламных роликов.

Как стать пользователем сервиса?

Владельцы устройств, функционирующих на базе операционной системы андроид, могут скачать приложение и пользоваться им одновременно с нескольких устройств. Для персональных компьютеров существует веб-версия. Когда установка приложения завершилась, необходимо пройти процедуру регистрации. Сделать это можно двумя способами: в приложении или на wink.rt.ru.

Мультискрины

Отличительной чертой площадки стала мультиплатформенность: функционирование с одного профиля на нескольких гаджетах. Один профиль сочетается с пятью дочерними профилями. Например, смотреть программы можно на пяти телевизорах, расположенных в разных местах. Можно подключить три смартфона и два телевизора, а также подключение через игровую приставку. Мультискрины — это возможность смотреть фильм с того места, на котором просмотр был закончен с разных устройств. Пользователь наслаждался кинокартиной с ноутбука, отвлёкся по делам, потом зашёл в приложение с телефона. Уникальность приложения для андроида в том, что фильм запустится с того же фрагмента, на котором вы остановили видео. Гаджеты синхронизируются между собой.

Пользоваться сервисом могут владельцы устройств, поддерживающих смарт-телевидение, Android-телевидение и Apple TV. Посредством телевизионных пультов доступна комфортная навигация по страницам сервиса. Wink для мобильных телефонов ничем не уступает версии для персональных компьютеров, за исключением миниатюрного интерфейса, адаптированного под экран смартфона.

Комфорт и качество

Работа приложения базируется на трёх принципах: телевидение, онлайн-кинотеатр и синхронизация между устройствами. Подписчики получают в распоряжение доступ к ста телевизионным каналам, множеству художественных фильмов и мультипликационных фильмов, сериалам. Лаконичный интерфейс позволяет комфортно управлять трафиком, оценить все достоинства приложения.

При подключении телевизора с функцией Smart TV к Wink за короткий промежуток времени можно найти интересующий контент и начать его смотреть. У современных пользователей больше не возникает желание возвращаться к традиционному способу просмотра фильмов: искать их на просторах всемирной паутины, бродить по сайтам в поисках оптимального качества. Отсутствие навязчивой рекламы способствует качественному просмотру художественных фильмов, помогает окунуться в мир киноискусства, не отвлекаясь на ролики с рекламой.

Преимущества сервиса

К преимуществам Wink-сервиса относятся систематизированные интеллектуальные рекомендации, способствующие лёгкой навигации. При этом во внимание берутся пользовательские предпочтения, история поисковых запросов, функция управления просмотром (перерыв, перемотка, запись). Доступна опция родительского контроля, защита контента от лиц, возраст которых не достиг совершеннолетия. Приложение Wink не ограничивается мультипликационными и художественными фильмами в своём каталоге. Посредством приложения можно смотреть образовательные программы: научные лекции, психологические каналы, бизнес-форумы, конференции, культурные мероприятия. В приложении Wink можно арендовать пару-тройку фильмов для просмотра, а можно легально приобрести контент бессрочно для пополнения собственной коллекции. Скачайте приложение для мобильных телефонов с ОС андроид уже сегодня, чтобы окунуться в увлекательный мир кинематографии. Преимущества программы очевидны с первых минут пользования продуктом.