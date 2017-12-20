Ежедневно миллионы пользователей обращаются к Signal для бесплатного обмена сообщениями, общению в режиме реального времени. Переписывайтесь с друзьями, находясь в любой точке мира. Отправляйте голосовые сообщения, общайтесь с помощью видеосвязи. Качественная связь, расширенный функционал приложения отлично работает на андроиде. Будьте на связи тогда, когда это необходимо, вместе с инновационными разработками! Полная конфиденциальность, безопасность информационных данных на высшем уровне, потому об этом можете не волноваться. Общайтесь в своё удовольствие! Делитесь незабываемыми жизненными моментами с дорогими людьми ежедневно.

Что есть в Signal?

Разговаривайте обо всём на свете, не волнуясь об утечке данных! Уникальный протокол шифрования, построенный на основах современного программирования, позволяет гарантировать безопасность общения и обмена информацией.

Режим приватности не работает автономно, а представляет собой суть приложения Signal. На принципе конфиденциальности базируется функционирование Signal.

При каждом соединении приватность включена по умолчанию, потому делитесь самым сокровенным с друзьями, членами семьи, близкими людьми.

Оцените скорость соединения при обмене информацией. Видео не зависает, звук не отстаёт, приложение отлично работает при ограничениях в скорости интернета, а также в экстремальных условиях.

В приложении нет рекламы, навязчивых роликов и баннеров. Продукт является независимым от коммерции. Поддержка разработчиков происходит благодаря нашим пользователям.

Пользуйтесь актуальным телефонным номером общаясь с друзьями. Оставайтесь собой, не переживайте о сохранности персональных данных. Пользуйтесь списком контактов для коммуникации.

Даже если родственники живут за три тысячи километров от вас, они могут почувствовать ваше присутствие рядом, ведь качество звука находится на высшем уровне.

Возможность сменить тему: белую на чёрную и наоборот. Зависит от пользовательских предпочтений. Желаете оставаться в тени? Переходите на тёмную заставку. Хотите внести свет? Перейдите на светлую сторону приложения!

Можно установить отдельные звуки для каждого контакта или вовсе выключите звуки, выбрав опцию "Нет" в извещениях.

Пользуйтесь встроенными функциями для коррекции картинок, меняйте размер фотоснимков, поворачивайте фотографии для удобного просмотра.

Особенности приложения

Signal Messenger разработано специально для засекреченного общения. Приложение для андроида с каждым днём становится популярнее. Пользоваться им можно как обычным мессенджером, отправлять вложения, документы, файлы, аудиозаписи, звонков в видео-формате, не волнуясь о безопасности и конфиденциальности. Новичкам, которые скачали приложение и установили его, на первый взгляд может показаться, что оно практически идентично с WhatsApp, Telegram или Viber. Однако это не так! Специалисты, компетентные в вопросах безопасности, советуют Сигнал в качестве продуманной системы, уникальность и протоколы шифрования которой не вызывают сомнений. Информация, передаваемая пользователями, надёжно защищена. Практически исключается несанкционированный доступ к файлам злоумышленников. В чём отличие нашего мессенджера от его собратьев?

Отличительные особенности приложения

Одной из важных особенностей приложения считается полная защита от хищения отправляемых данных. Сквозное шифрование позволяет участникам иметь доступ ко всему происходящему в чате. И исключает возможность похищения информации третьими лицами. Данный тип шифрования предусматривает наличие специального ключа, без наличия которого нельзя расшифровать, о чём идёт речь в сообщениях, пересылаемых участниками диалога друг другу. Используя традиционный тип шифрования (TLS) сообщения приходят на сервер разработчиков. Там они подлежат расшифровке, потом опять зашифровываются и идут к адресату. В Signal же сами разработчики не обладают правами для расшифровки переписки пользователей. Изложенные выше было подтверждено в суде Соединённых Штатов Америки, когда работники ФБР требовали разработчиков распечатать диалоги граждан, интересующих ведомство. Компетентным органам предоставили данные о времени регистрации пользователей и дату последнего посещения. В России принято считать самым безопасным приложением для обмена сообщениями "Телеграмм". В нём надёжно защищены только так называемые "секретные чаты", остальная переписка не защищена сквозным шифрованием. "Сигнал" обладает открытым исходным кодом, доступным на просторах интернета для ознакомления и изучения. Просматривая его становится понятно, что приложение не обладает низкой степенью защиты, уязвимостью и возможностью третьим лицам следить за персональным компьютером интересующего пользователя. Очень сложно обзавестись доступом к информации. Известно, что Signal не собирает субканальную информацию об используемых данных. Посредством данной информации разработчики проводят мониторинг тематик сообщений, интересов пользователей, увлечений. Это нужно, чтобы создать пользовательский портрет для передачи маркетинговым агентствам. Виртуальный портрет пользователя учитывается при показе рекламы, что особенно актуально для Facebook Messenger и социальных сетей.

Рекомендации по работе

Для того, чтобы войти в приложение, пользуйтесь паролем. Можно установить систему распознавания лица. Популярностью пользуется вход по отпечатку пальца. Никакое шифрование не поможет, если вашим телефоном завладеет злоумышленник и сможет его разблокировать. Но не обязательно, чтобы смартфон украли. Многие родители дают детям поиграться телефоном, не думая о том, что они могут просмотреть не предназначенные для детских глаз фотографии. Сын или дочь могут прочитать переписку мамы или папы, не предназначенную для детской психики. При разблокировании телефона третье лицо получает доступ ко всем хранящимся на устройстве данных. Защитите ваши сообщения, используя дополнительный пароль для входа в "Сигнал". Пользуйтесь дополнительным телефонным номером для процедуры регистрации. В приложении для андроида номер телефона пользователя и будет его "именем". Не желаете "светить" настоящий номер? Воспользуйтесь небольшой хитростью. В Signal есть возможность привязать дополнительный номер. Это может быть любая сим-карта, доступ к которой есть у пользователя на момент прохождения процедуры регистрации и предвидится в дальнейшем. На территории Российской Федерации и стран Союза независимых Государств в широком доступе существует множество сервисов, дающих мобильные номера в аренду. Отличный вариант для регистрации в Signal. Часто, например, корреспонденты периодических изданий не хотят давать свои номера телефонов информаторам о событиях. Потому описанный вариант является отличным способом оставить номер личного телефона в секрете.

Дополнительные возможности

Для ещё большей безопасности пользуйтесь опцией исчезающей переписки. При дополнительных настройках сообщение пропадёт из чата, как только будет прочитано вашим собеседником. Можно настроить исчезающие сообщения с определённым временным интервалом. В Signal можно удалить выбранные сообщения, однако они останутся доступными в беседе. Потому выбирайте систему исчезающих сообщений, которые пропадут из чата согласно выставленным параметрам. Например, через три минуты, спустя пятнадцать или двадцать пять минут.

Что учитывать при работе?

Помните, что информационная безопасность зависит также от вас. Проявление беспечности чревато последствиями, когда никакие меры не помогут. Всегда держите телефон в зоне досягаемости, не оставляйте его без присмотра. Всегда ставьте блокировку смартфона. На работе также не бросайте телефон где попало, если не хотите, чтобы коллеги прочитали вашу переписку, увидели не предназначенные для их взоров фотографии. Установите надёжный пароль, систему распознавания лица пользователя. Соблюдайте меры предосторожности при работе с информацией. Миллионы людей по всему миру уже оценили достоинства приложения "Сигнал", попробуйте и вы!